Le armonie marmoree di Viktor in sala delle Grasce

E’ la “Retrospettiva di scultura” dell’artista tedesco (ma residente in Versilia dalla fine degli anni ’70) Georg Viktor, la nuova mostra che, da venerdì 2 giugno (inaugurazione alle 18) a domenica 18, sarà ospitata in sala delle Grasce a Pietrasanta.

Una serie di creazioni ispirate da tematiche di stampo classico e mitologico ma con una forte carica estetica ed erotica contemporanea, realizzate in marmo, danno vita a un percorso iperrealista, ricco di dettagli, forme, pose, dove i cristalli candidi della materia illuminano la “pelle” delle figure femminili e disegnano corpi armoniosi, come fossero di carne viva. “Georg Viktor – sottolinea il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – ormai fa parte del tessuto artistico di Pietrasanta. È uno di quegli artisti che ci sono sempre stati, perché è qui che vive e lavora dagli anni Settanta ed ha affinato negli anni la sua tecnica scultorea appresa dagli insegnanti migliori, i nostri artigiani”.

Diplomato alla scuola superiore statale per la musica di Heidelberg-Mannheim nel 1976, due anni più tardi Viktor espone per la prima volta in Germania partecipando a due collettive del Gruppo Pegasus e riceve il “Premio per Giovani Artisti” nella sua città natale. Nel ’79 il trasferimento in Versilia per dedicarsi allo studio delle tecniche di lavorazione del marmo presso il laboratorio Ferdinando Palla, prima come apprendista, poi come assistente. Da allora vive e lavora a Pietrasanta, cimentandosi anche nella fusione del bronzo presso la Fonderia Bronzarte.

L’esposizione sarà aperta con ingresso libero e gratuito da martedi a domenica, in orario 17-19,30; nel fine settimana anche la mattina, dalle 10 alle 12,30.