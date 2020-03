Le antiche tradizioni: la focheraccia di San Giuseppe.

Quest’anno i grandi fuochi, con intorno il girotondo di gente festosa, non li potremo fare, li porteremo nel cuore! La sera di viglia della Festa di San Giuseppe, come nei primi giorni di Marzo, si accendevano grandi “focarine, o focheracce” , alti falò che illuminavano le campagna e i versanti delle colline.

Questi fuochi non hanno nessun rapporto con la vita di S. Giuseppe ma sono stati inseriti nella sua festa perché questa coincideva con la fine dell’inverno e l’inizio della primavera.



Si tratta infatti di fuochi collegati a riti precristiani. Avevano e hanno un significato simbolico: da un lato distruggono tutto ciò che angoscia l’individuo e la comunità, dall’altro rigenerano le persone e la natura, ovvero introducono l’anno nuovo.