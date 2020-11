Le antiche ricette di campagna: olive cotte in padella.

Questo è il periodo in cui in campagna ci si dedica alla raccolta delle olive.

Gli alberi sono pieni di questi frutti che ci danno olio prezioso fin dai tempi dei tempi.

Ma oltre che per l’olio, le olive nere si possono cucinare saltate in padella: sono una ricetta antica della tradizione contadina. Basta raccogliere le olive nere e metterle in padella con pochissimo olio, un rametto di rosmarino e uno spicchio d’aglio e poco sale grosso .