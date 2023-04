Le antiche miniere di Calcaferro

– 13:00

Calcaferro è un luogo d’incanto, un sito archeominerario che custodisce ruderi di mulini, polverifici e miccifici ormai avvolti dalla vegetazione e circondati dalle acque.Sul lato opposto del torrente si aprono gli ingressi delle antiche miniere dalle quali per secoli si sono estratti minerali ferrosi.Un percorso ad anello non impegnativo, che richiede solo un po’ di attenzione per non scivolare, vista l’elevata umidità.Al termine, chi vorrà potrà fermarsi a pranzare presso uno dei ristoranti presenti in zona e gustare le specialità versiliesi.