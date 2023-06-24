CORSA E LE 22 SQUADRE CONFERMATE PER IL TOUR DE FRANCIA 2023
Inizierà il 1° luglio a Bilbao e terminerà il 23 luglio a Parigi.
L’organizzazione del Tour de France 2023 ha reso noto quelle che saranno le 22 squadre che prenderanno la partenza nella prossima edizione della Grande Vuelta francese il prossimo 1 luglio. Come al solito, delle 22 squadre, 18 sono quelle che fanno parte della categoria UCI WorldTeam, 2 più quelle classificate a pieno titolo, e le ultime 2 come ospiti speciali di questa edizione.
La Francia è il paese con più squadre al Tour de France 2023, in particolare con 5 formazioni, seguita dal Belgio con 4 squadre, e dai Paesi Bassi e dagli Stati Uniti con 2 squadre ciascuna. Il Movistar Team, di categoria WorldTeam, è l’unica squadra spagnola presente al round di gala.
Le due squadre invitate nell’edizione 2023 sono l’Israel-Premier Tech di Israele e l’One-X Pro Cicling norvegese, mentre le due squadre classificate di diritto sono il Lotto-Dstny del Belgio e la TotalEnergies della Francia, tutte della categoria UCI ProTeam.
SQUADRE DEL TOUR DELLA FRANCIA 2023
1-AG2R Citroën Team (Francia )
2-Alpecin-Deceuninck (Belgio )
3-Arkéa-Samsic (Francia )
4-Astana Qazaqstan Team (Kazakistan )
5-Bahrain Victorious (Baréin )
6-Bora-Hansgrohe (Germania )
7-Jayco AlUla (Australia )
8-Cofidis Team DSM (Francia )
9-EF Education-EasyPost (Stati Uniti )
10-Groupama-FDJ (Francia )
11-Ineos Grenadiers (Regno Unito )
12-Intermarché-Circus-Wanty (Belgio )
13-Jumbo-Visma (Paesi Bassi )
14-Movistar Team (Spagna )
15-Soudal Quick-Step (Belgio )
16-Trek-Segafredo (Stati Uniti )
17-UAE Team Emirates (Emirati Arabi Uniti )
18-Israele-Premier Tech (Israele )
19-Lotto-Dstny (Belgio )
20-TotalEnergies (Francia )
21-Uno-X Pro Cycling Team (Norvegia )
22-Team DSM-Firmenich (Paesi Bassi )
DATA, USCITA, OBIETTIVO E DISTANZA
STAGE 1-MEZZA MONTAGNA, SAB. 01/07/2023 BILBAO > BILBAO 182 KM
TAPPA 2-MEZZA MONTAGNA, DOM. 02/07/2023 VITORIA-GASTEIZ > SAINT-SÉBASTIEN 209 KM
STAGE 3-LANA, LUN 03/07/2023 AMOREBIETA-ETXANO > BAYONNE 187,5 KM
TAPPA 4-LANA, MARE. 04/07/2023 DAX > NOGARO 182 KM
TAPPA 5-MONTAGNA, MERCOLI 05/07/2023 PAU > LARUNS 163 KM
STAGE 6-MONTAGNA, GIOVE 06/07/2023 TARBES > CAUTERETS-CAMBASQUE 145 KM
STAGE 7-LANA VIE 07/07/2023 MONT-DE-MARSAN > BORDEAUX 170 KM
TAPPA 8-MEZZA MONTAGNA SAB 08/07/2023 LIBOURNE > LIMOGES 201 KM
TAPPA 9- MONTAGNA, SOLE. 09/07/2023 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT > PUY DE DOME 182,5 KM
– GIORNO DI RIPOSO LUN 10/07/2023 CLERMONT-FERRAND
TAPPA 10-MEZZA MONTAGNA, MARE. 11/07/2023 VULCANIA > ISSOIRE 167,5 KM
STAGE 11-LANA, MERCOLEDI 12/07/2023 CLERMONT-FERRAND > MOULINS 180 KM
TAPPA 12-MEZZA MONTAGNA, GIOVE 13/07/2023 ROANNE > BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS 169 KM
TAPPA 13 – VISTA MONTAGNA. 14/07/2023 CASTILLON-SUR-CHALARONNE > GRAND COLOMBIER 138 KM
STAGE 14-MONTAGNA, SAB. 15/07/2023 ANNEMASSE > MORZINE LE PORTE DEL SOLE 152 KM
TAPPA 15- MONTAGNA, SOLE. 16/07/2023 LA PORTA DEL SOLE > SAINT-GERVAIS MONT-BLANC 179 KM
– GIORNO DI RIPOSO LUN 17/07/2023 SAINT-GERVAIS MONT-BLANC
TAPPA 16-CONTRASLOGIO INDIVIDUALE, MARE 18/07/2023 PASSY > COMBLOUX 22.4 KM
TAPPA 17- MONTAGNA, MERCOLEDÌ. 19/07/2023 SAINT-GERVAIS MONT-BLANC > COURCHEVEL 166 KM
TAPPA 18-MEZZA MONTAGNA, GIOVE 20/07/2023 MO ÛTIERS > BORG-EN-BRESSE 185 KM
TAPPA 19 – LIFE 21/07/2023 MOIRANS-IN MONTAGNA > POLIGNIA 173 KM
STAGE 20-MONTAGNA, SAB. 22/07/2023 BELFORT > LE MARKSTEIN FELLERING 133,5 KM
STAGE 21-LANA, DOM. 23/07/2023 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES > PARIGI CHAMPS-ELYSÉES 115,5 KM.