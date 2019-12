Il 2019 è stato l’anno delle ricette, infatti è stato uno degli argomenti più cliccati su Google. La classifica conferma che al vertice vanno i dolci tipici della nostra cucina e con l’avvento del capodanno anche le lenticchia fanno un bel passo in avanti.

Vediamo quali sono state le ricette più ricercate nel 2019 su Google

1)Al primo posto troviamo un dolce ed è quello della pastiera napoletana, è il dolce appartenente alla tradizione della Campania nel periodo di Pasqua, è composta da ricotta, zucchero, uova, grano cotto, frutta candita e latte.

2)Al secondo posto troviamo ancora un dolce, il tiramisù, le sue origini sono tra Friuli e Veneto, ma la sua bontà è apprezzata in tutta Italia.

3)Al terzo posto troviamo le lenticchie, molto utilizzate a Capodanno ma molto ricercate nelle varie ricette in tutta Italia.

4)Al quarto posto ancora una cosa dolce, la colomba pasquale.

5)Al quinto posto, tanto per non cambiare ancora un dolce, le chiacchiere, molto diffuse a Carnevale e dolce tipico ricercato in tutta Italia, in alcune regioni vengono chiamate frappe.

6)Sesto posto, ancora dolci, i pancake, proveniente dal Nord America e viene usato molto nella prima colazione in America, ma il suo consumo e gradimento in Italia cresce di giorno in giorno.

7)Settimo posto, il famigerato tortano napoletano, molto simile al noto casatiello, e anche questo è un dolce tradizionale appartenente alla Campania ed ha il suo pieno uso nel periodo pasquale.

8)All’ottavo posto troviamo una cosa completamente di diverso dal cibo, il nocino, un liquore molto usato nella tradizione italiana, viene realizzato con le noci.

9)Ecco un piatto salato, si trova solo al nono posto, parliamo del brasato, è praticamente un tipo di carne cotta a fuoco lento insieme ad un sugo formato da brodo e vino con delle spezie.

10)E tanto per cambiare al decimo posto, ancora un dolce, le crepes dolci, molto apprezzate nel nostro paese da persone di tutte le età.