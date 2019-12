Le 10 Ferrari più costose al mondo: classifica 2019

Ferrari vanta alcuni dei modelli di auto più costosi al mondo. Entrata nella storia per la carrozzeria rossa, il cavallino nero e, ovviamente, le numerose vittorie in F1, la casa automobilistica italiana è il brand di lusso per eccellenza.

Nata nel 1947 per volere di Enzo Ferrari, il marchio è stato riconosciuto per due anni di fila come il più influente al mondo (nel 2013 e nel 2014) nonché tra quelli più quotati nel 2015.

Secondo la classifica di “The most valuable brands of 2015” la Ferrari si colloca al 295esimo posto dei marchi al valore economico maggiore al mondo, con una stima di 4,8 miliardi di dollari.

Se stai cercando l’elenco delle Ferrari più costose al mondo, sei nel posto giusto. La classifica che segue comprende i 10 modelli di Ferrari più cari di sempre.

1. Ferrari 250 GTO n°3

Al primo posto c’è la Ferrari 250 GTO numero 3, battuta all’asta per 48,405 milioni di dollari in California dell’agosto 2018. Di questo modello ne esistono solo 36 esemplari, prodotti per due anni tra il 1962 e il 1964 in edizione limitata.

2. Ferrari 250 GTO

Al secondo posto della classifica delle Ferrari più costose troviamo di nuovo la Ferrari 250 GTO, venduta per 38,115 milioni di dollari. Questo modello è stato guidato da Jo Schlesser e Henri Oreiller nel Tour de France del 1962, il che aumenta ancora di più il suo valore.

3. Ferrari 335 S

Al terzo posto la Ferrari 335 S, battuta all’asta per più di 35 milioni di dollari nel 2016. Questo modello è stato guidato da Maurice Trintignant e Peter Collin nella competizione di Sebring e nel 1958 nel Gran Premio di Cuba da Stirling Moss e Masten Gregory.

Il modello risale al 1957, inaugurato alla Mille Miglia da Wolfgang von Trips. Insomma, un modello per veri campioni.

4. Ferrari 290 MM

La Ferrari 290 MM occupa il quarto posto della classifica delle Ferrari più costose, con un valore di 28 milioni di dollari. Il prezzo stellare nasce anche dalla fama degli automobilisti che hanno guidato questa Ferrari 290 MM verso la gloria. Parliamo di Juan Manuel Fangio per la Mille Miglia 1956 e di Phil Hill per il Campionato Mondiale sportprototipi del 1957.

5. Ferrari 275 GTS4 NART

Al quinto posto della classifica troviamo la Ferrari 275 GTS4 NART, battuta all’asta per 27,5 milioni di dollari nel 2013. Diffusa in solo dieci esemplari, questo modello era stato immaginato per importare la Ferrari negli Stati Uniti nel 1968.

6. Ferrari 275 GTB

Al sesto posto la Ferrari 275 GTB da competizione, la cui base d’asta è 26,4 milioni di dollari. Pensata per gareggiare, questo modello conta di pannelli di alluminio ultra leggeri, finestrini in plexiglass (e non in vetro) e un motore V12.

7. Ferrari 250 California di Alain Delon

La Ferrari 250 California appartenuta all’attore Alain Delon è stata battuta all’asta per 18,5 milioni di dollari. Il modello, già di incredibile valore all’origine (si tratta infatti di un’edizione limitata a 55 esemplari), diventa di maggior pregio per la storia dell’autovettura, appartenuta a uno dei divi più famosi della storia del cinema.

8. Ferrari 375 Plus

La Ferrari 375 Plus occupa l’ottavo posto della classifica delle Ferrari più costose, battuta all’asta per 18.4 milioni. Con questo esemplare Jose Froilan Gonzalez ha vinto la Formula 1 di Silverstone nel 1954 (con un motore 4.9 litri iper-potente).

9. Ferrari 250 California

Di nuovo la Ferrari 250 California, questa volta non di Alain Delon. Si tratta invece dell’auto arrivata quinta alla 12 ore di Sebrig del 1960, dal valore 18 milioni di dollari.

10. Ferrari 250 LM

Al decimo posto un’altra auto da competizione, la Ferrari 250 LM. Di questo modello del 1964, battuto all’asta per 17,6 milioni di dollari nel 2015, di cui esistono solo 33 esemplari al mondo.