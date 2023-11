LC&G 2023: prima giornata senza particolari problemi

La prima giornata dell’edizione 2023 di Lucca Comics & Games si è conclusa positivamente e senza particolari criticità. Fisiologici rallentamenti del traffico si sono registrati nella mattinata a San Concordio e nella zona nord della città.

Per quanto riguarda l’afflusso di pubblico di oltre 19000 persone sono arrivate via treno alla Stazione ferroviaria, 7990 da Firenze, 7025 da Pisa, 3500 da Viareggio, 620 da Aulla.

Oltre al normale lavoro di supporto al controllo del traffico la Polizia Municipale ha operato la rimozione per divieto di sosta di 8 veicoli (4 in viale Cavour e 4 in via Tinivella). Le sanzioni ai veicoli per divieto di sosta sono stare 25. Le attività di controllo dei nuclei di Polizia urbana e Polizia commerciale si sono concentrati sul commercio itinerante nel centro storico, prima periferia e parcheggiatori abusivi. Un presidio continuo ha interessato la zona del cimitero urbano di Sant’Anna. Sono state elevate 15 sanzioni per commercio abusivo con altrettanti sequestri amministrativi della merce. Sono inoltre stati verificati suolo pubblico e autorizzazioni commerciali di alcuni esercizi commerciali di vario tipo. Infine una bambina di 13 anni che si era smarrita nel centro storico è stata ritrovata.

Nella mattinata di domani (giovedì 2 novembre) si terrà una riunione con sindaco in cui saranno valutate le criticità relative all’allerta arancione annunciata oggi dal Centro funzionale di monitoraggio meteo della Regione Toscana.