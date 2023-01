L’avvocato di Ilary Blasi: “Lei non sapeva dei movimenti di denaro di Totti”

Sembra l’inverso della situazione familiare dell’On. Shumaoro!

È vero che nelle famiglie di oggi, le poche superstiti, spesso un coniuge ignora molto della vita dell’altro, però nei due casi citati, visto che non si trattava di bruscolini, quelli che si vendono allo stadio, dove Totti ha guadagnato fior di milioni…Come milioni piovevano ala suocera di Shumaoro, ma nessuno ha ancora indagato perché ad una cooperativa o comunque ad alcune cooperative tutte riconducibili ad una stessa famiglia, siano stati dati tanti milioni dallo Stato Italiano!

Comunque: ”In merito alle illazioni mosse da alcuni organi di informazione, l’avvocato Alessandro Simeone, nell’interesse della signora Ilary Blasi, precisa – in una nota – che la propria assistita nulla sapeva dei movimenti di denaro da e per l’estero evidenziati nell’inchiesta del quotidiano “La verità” e segnalati come sospetti dagli organi competenti”.

”E’ dunque impossibile – continua l’avvocato a nome di Ilary Blasi – che le notizie siano state fatte trapelare dalla signora Blasi, come malignamente ipotizzato nel tentativo maldestro di coinvolgerla in eventi a cui è estranea. D’altra parte, i conti oggetto di segnalazione erano di pertinenza esclusiva del signor Totti e la moglie, con la fiducia che contraddistingue ogni solido rapporto matrimoniale, non ha mai effettuato su di essi alcun tipo di controllo”. Bè, tutto può essere: a parte che una volta i soldi che il marito portava a casa venivano subito fatti vedere allal moglie che spesso li amministrava in favore dei figli, ma parlare di “solido rapporto coniugale”…

D.V,.