Lavoro, Fantozzi (Fdi): “Un’altra tragedia in cava, solidarietà alla famiglia e appello al rispetto delle norme per la sicurezza sul lavoro”

Dopo la morte di un cavatore avvenuta questa mattina in Garfagnana a Minucciano. “Si continua a morire di lavoro, servono più ispettori e controlli”

Lucca 13/05/2023 – “Un’altra tragedia in cava, solidarietà alla famiglia e appello al rispetto delle norme per la sicurezza sul lavoro”. A chiederlo è il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico, dopo aver appreso della morte di un cavatore avvenuta questa mattina in Garfagnana a Minucciano.

“Esprimo la mia vicinanza alla famiglia della vittima e ai lavoratori suoi colleghi del cavatore, che ha preso la vita in una cava in un bacino marmifero delle Apuane vicino al rifugio Orto di Donna. Ma non possiamo continuare ad assistere inermi a questa strage sui luoghi di lavoro. Bisogna insistere sulla formazione, sul rispetto delle norme, sui ritmi adeguati di lavoro e su maggiori e più diffusi controlli su tutto il territorio provinciale e regionale, va inevitabilmente aumentato il numero degli ispettori -sottolinea Fantozzi– Tutti siamo chiamati a fare di più perché questa sera un lavoratore di 55 anni non tornerà a casa della propria famiglia e la solidarietà, oltre che a parole, va dimostrata con i fatti. Serve uno sforzo straordinario per abbattere drasticamente il numero degli infortuni sul lavoro. Una vigilanza corretta e non vessatoria rappresenta una garanzia per le imprese stesse, che così non vanno incontro a cadute di competitività. Gli incidenti sul lavoro non sono frutto di casualità. Non basta avere un lavoro se non è accompagnato da tutele, diritti e sicurezza”.