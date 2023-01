Lavoro, Fantozzi-Fava (Fdi): “Sulla situazione dei lavoratori della Koerber interesseremo il Governo”

Lavoro, Fantozzi-Fava (Fdi): “Sulla situazione dei lavoratori della Koerber interesseremo il Governo”

“Stiamo preparando un dossier sulle crisi aziendali in provincia di Lucca che consegneremo al ministro delle Imprese Urso”

Lucca 13/01/2023 – “Sulla situazione dei lavoratori della Koerber Tissue di Lucca, che ha annunciato 80 esuberi, interesseremo il Governo. Stiamo, inoltre, preparando un dossier sulle crisi aziendali in provincia di Lucca che consegneremo al ministro delle Imprese Adolfo Urso” dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico, ed il capogruppo Fdi in Consiglio comunale a Lucca Lido Fava.

“Se sussistono elementi non strutturali di esubero si può fare un piano che preveda il ricorso a strumenti conservativi di gestione della crisi, come la cassa integrazione -sottolineano Fantozzi e Fava– Comprendiamo le difficoltà dell’azienda e degli imprenditori in questo momento di crisi economica con i fatturati stretti tra effetti della pandemia, della guerra e dei relativi rincari delle materie prime, ma la crisi è durissima anche per i lavoratori. Non bisogna mai dimenticare che dietro ad ogni lavoratore, che perde il posto di lavoro, c’è una famiglia che contava su quella entrata economica, spesso esclusiva. Senza dimenticare che stiamo parlando di maestranze con importanti competenze professionali. Il 2023 sarà un anno difficile perché vi sono pochi ordini sul mercato, ma questo non é il modo di affrontare la crisi. Dall’azienda ci aspettiamo un piano di prospettiva, di produzione per il prossimo futuro. La salvaguardia occupazionale è una priorità, così come la continuità produttiva a Lucca”.