LAVORO: 14 PERSONE ASSUNTE DAL COMUNE DI VIAREGGIO

NUOVI CONCORSI A GENNAIO 2020

Giornata di assunzioni oggi al Comune di Viareggio: concluse alcune delle selezioni in corso, i vincitori sono stati chiamati a firmare i contratti. In tutto sono 14 persone che andranno ad arricchire il personale della macchina comunale: alcuni prenderanno servizio subito il 2 gennaio, altri nel corso del mese.



I neo assunti sono stati accolti dal vicesindaco e assessore al personale Valter Alberici: «Assunzioni che arrivano dopo i 10 contratti firmati a inizio mese, altre ne arriveranno nei prossimi giorni e ulteriori concorsi verranno banditi già a partire da gennaio – commenta -: nuove persone e nuovi talenti che andranno ad arricchire il personale già presente e che si metteranno presto al servizio della città. Benvenuto a tutti e a tutti buon lavoro».

Selezione specialista attività amministrative categoria D (riservato quindi ai laureati). I neo assunti, che prenderanno servizio nel mese di gennaio sono: Rossetti Silvia, 41 anni, residente a Viareggio, Zuccaro Elisabetta, 54 anni, residente a San Giuliano Terme, Moggia Peter Andrew, 38 anni, residente a Pisa, Fazzi Alessandro, 44 anni residente a Massa, Santini Giulia, 29 anni residente a Capannori, Rizzo Alessandro, 24 anni residente a Lucca, Soldati Stefano, 52 anni residente a Capannori e Muraro Jonas, 39 anni residente a Firenze.

Selezione 3 posti specialista amministrativo categoria D – servizio tributi.

I neo assunti, che prenderanno servizio il 2 gennaio prossimo, sono: Bacherotti Andrea, 54 anni, residente a Camaiore, Benedetti Letizia, 43 anni, residente a Viareggio, Cacciaguerra Federico 32 anni, residente a Capannori. Assunta dal 2 gennaio anche Vichi Silvia, 41 anni, residente a Massarosa per scorrimento graduatoria del concorso per servizio tributi riservato alla categoria C. Uno dei vincitori infatti, ha rinunciato in quanto vincitore, e quindi assunto, nella categoria D.

Selezione di mobilità volontaria da altro Comune per assistente amministrativo categoria B: prendono servizio dal 1 gennaio Castellini Maurizio, 42 anni, e Calissi Giordano, di 37 anni, entrambi di Viareggio.

Prossime assunzioni in programma sono 6 esperti amministrativi, il concorso è in atto, due operai generici e un custode museo, anche qui selezione in atto, e un ingegnere già individuato tramite mobilità.