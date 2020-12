Lavori sull’A11, chiuso il tratto Altopascio-Chiesina

Lunghe code dalla prima mattina lungo l’autostrada tra Capannori e Altopascio e i disagi continueranno anche nei prossimi giorni di avvicinamento al Natale.

Il motivo è la chiusura del tratto Altopascio – Chiesina Uzzanese nelle due direzioni, per consentire attività di ripristino e poi di successivo collaudo del cavalcavia contro il quale il 4 dicembre scorso aveva urtato un mezzo pesante che trasportava una gru e un escavatore gommato. Nell’incidente era stata danneggiata la pavimentazione, già ripristinata, ma erano stati causati danni ingenti alla struttura, che devono essere risolti – così fa sapere Autostrade per l’Italia – con un lavoro approfondito.

Per non interferire con gli spostamenti locali in occasione delle festività natalizie è stato deciso che il tratto verso Firenze sarà chiuso in modo continuativo fino alle 7 di lunedi 21 dicembre, e successivamente in entrambe le direzioni, verso Pisa e verso Firenze, dalle 21 di lunedi 21 dicembre alle 6 di martedi 22.

In alternativa, Autostrade indica che, per l’itinerario verso Firenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altopascio, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A11 alla stazione di Chiesina Uzzanese, mentre per quanto riguarda la direzione Pisa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiesina Uzzanese, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A11 alla stazione di Altopascio.