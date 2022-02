LAVORI SULLA RETE IDRICA – LUNEDI 28 FEBBRAIO A GALLICANO

Si comunica che il giorno di LUNEDI’ 28 FEBBRAIO 2022 saranno effettuati lavori di sostituzione tratto di tubazione dell’acquedotto del Capoluogo, in Via Della Repubblica, Via Roma, Via Debbiali, Via Dei Cipressi, Via Della Rena, Via Palagio, Via San Leonardo da Porto Maurizio, Via Santa Lucia, Via Falce, Loc. Al Sano, Loc. La Mandria e zone limitrofe del Comune di Gallicano.

Pertanto, nel suddetto giorno, dalle ore 08:30 alle ore 10:30 e comunque sino al termine dei lavori, si potranno verificare momenti di sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile e/o abbassamenti della pressione di rete nel Capoluogo, in Via Della Repubblica, Via Roma, Via Debbiali, Via Dei Cipressi, Via Della Rena, Via Palagio, Via San Leonardo da Porto Maurizio, Via Santa Lucia, Via Falce, Loc. Al Sano, Loc. La Mandria e zone limitrofe del Comune di Gallicano.

(saranno interessati circa 538 utenti).

Al ritorno dell’acqua potrà verificarsi la presenza di torbidità che scomparirà lasciando scorrere l’acqua per pochi minuti.

I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di eventi atmosferici avversi.