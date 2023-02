LAVORI SU VIALE EUROPA PROCEDONO SECONDO IL CRONOPROGRAMMA E TERMINERANNO A MARZO.

LAVORI SU VIALE EUROPA PROCEDONO SECONDO IL CRONOPROGRAMMA E TERMINERANNO A MARZO. ASFALTATA VIA DELLE VILLE, IN CORSO L’ASFALTATURA DI VIA DI VILLA FONTANA

I lavori sul Viale Europa per la realizzazione delle fognature e dell’acquedotto realizzati da Acque Spa procedono secondo il cronoprogramma e termineranno nel mese di marzo. Intanto il Comune, in accordo con Acque Spa, ha asfaltato via delle Ville e sta procedendo all’asfaltatura di via di Villa Fontana, le due viabilità alternative al viale Europa utilizzate dai mezzi pesanti durante questi mesi di realizzazione dei lavori. Le asfaltature vengono realizzate con una scarifica profonda e quindi saranno particolarmente durature. Attualmente i lavori sul viale Europa stanno interessando l’incrocio