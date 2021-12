LAVORI PUBBLICI: PRONTA A PARTIRE LA PROGETTAZIONE DI VIA MAZZINI

Si sono aggiudicati l’incarico, affidato tramite piattaforma Start, l’architetto Enrico Bascherini, con studio a Seravezza, il perito industriale Roberto Gonnelli con studio in Pisa, e l’ingegnere Simone Tarabella, con studio in Pietrasanta, per un importo pari a 130mila euro oltre contributi 4% (5.200 euro) ed iva (29.744 euro), per la cui realizzazione è stato richiesto contributo a valere sui fondi dedicati alla rigenerazione urbana.

«Quello di via Mazzini è solo l’ultimo, in ordine di tempo, dei lavori e delle progettazioni affidate – continua Pierucci -: siamo partiti con il Belvedere di Torre del Lago, poi la progettazione preliminare della Marina sempre a Torre del Lago. Già in soprintendenza per i vari nulla osta la progettazione per l’accesso alla Pineta di Ponente lato via Vespucci, ed in fase di completamento i lavori alla Terrazza della Repubblica che termineranno con la sistemazione di piazza Zara, per la quale inizieranno le gare a inizio anno».