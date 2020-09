Lavori Pubblici: Piazza XXIV Maggio e via Doninzetti, affidata la progettazione della nuova piazza di Tonfano

Il Comune di Pietrasanta riqualificherà Piazza XXIV Maggio e via Doninzetti a Tonfano. Non solo Piazza Carducci, porta di accesso al centro storico, la cui progettazione è già partita da alcune settimane, l’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti ha posato la prima pietra anche per la progettazione della nuova piazza di Tonfano per arrivare presto a consegnare alla comunità e alle imprese uno spazio “moderno, polifunzionale, capace di ospitare grandi eventi ed anche mostre e che sia un naturale prolungamento del Pontile di Tonfano”. Ad anticipare la visione della nuova Piazza XXIV Maggio e di via Doninzetti è stato il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti dalle pagine di un quotidiano locale.

La riqualificazione di Piazza XXIV Maggio e via Doninzetti è inserita nel piano triennale delle opere pubbliche ed è uno degli obiettivi di mandato dell’amministrazione Giovannetti. Per realizzare l’atteso restyling delle due piazze l’amministrazione investirà complessivamente tra 1,3 ed 1,5 milioni di euro. “Questi due interventi sono, insieme al Museo Mitoraj ed altre opere di pubblica utilità inserite nel nostro programma di mandato, una parte delle azioni che mettiamo in campo e che riteniamo essere la chiave per aprire una nuova era di sviluppo, di investimenti pubblici e privati ed occupazionale per la nostra città. – spiega il sindaco, Giovannetti – La nostra visione di sviluppo ha un orizzonte fino al 2035. Gli strumenti urbanistici che abbiamo iniziato a disegnare, insieme alle categorie, alle competenze del territorio e ai cittadini, dovranno garantire alla città, alla nostra economia, al mondo del lavoro, certezze per molti anni. La nostra prospettiva è il futuro”.

