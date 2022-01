Lavori pubblici, intervento-lampo in via Martiri di Sant’Anna

Sono iniziati – e si concluderanno in due giorni – i lavori di regimazione delle acque in via Martiri di Sant’Anna, nella zona dell’ex ospedale Lucchesi.

Raccolte le segnalazioni dai residenti della zona, l’amministrazione comunale ha pianificato un intervento-lampo (per non impattare sulle necessità logistiche legate alla fiera di San Biagio) per migliorare lo smaltimento delle acque piovane adeguando le griglie esistenti e realizzandone di nuove. Inoltre, dove necessario è prevista anche la pulizia completa delle caditoie e la pavimentazione con asfalto, per creare una protezione ulteriore contro future ostruzioni provocate dallo scivolamento dei detriti.

L’intervento rientra in un complesso di piccoli lavori di ripristino e messa in sicurezza di strade e piazze ai quali l’amministrazione del sindaco Alberto Stefano Giovannetti ha destinato, per il 2022, un importo di circa 37 mila euro più iva.