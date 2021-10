Lavori Pubblici: il pontile di Tonfano si rifa il look,

Si lavora anche per la piattaforma per l’attracco dei tender per i super-yacht.

Il Pontile di Tonfano si rifà il look in vista della prossima estate. C’è il via libera della giunta municipale di Alberto Stefano Giovannetti all’importante piano di manutenzioni ordinarie e straordinarie che interesseranno sia la parte a terra sia la parte in acqua lungo tutti i suoi 380 metri. La giunta ha infatti approvato nell’ultima seduta il progetto definitivo esecutivo. Le risorse, circa 450 mila euro, erano già invece state stanziate in una precedente variazione di bilancio in consiglio comunale. Dalle parole l’amministrazione comunale passa così ai fatti. “Ci prendiamo cura dell’infrastruttura turistica più importante della nostra marina con una serie di interventi che vanno a curare i fenomeni di deterioramento, corrosione ed ossidazioni che la struttura oggi presenta a causa dell’esposizione all’aria salmastra e agli agenti atmosferici. Lo curiamo oggi per curarlo meno domani. – spiega Matteo Marcucci, assessore ai lavori pubblici – Contiamo di aprire il cantiere entro la fine dell’anno. Molto dipenderà dalle condizioni meteo ma il nostro obiettivo è quello di riconsegnarlo lucidato e come nuove ovviamente entro la prossima stagione estiva”.

L’intervento sarà eseguito in diverse modalità operative sia con lavorazioni a terra che da mare. “Stiamo contemporaneamente lavorando per ottenere le autorizzazioni per posizionare una piattaforma per l’attracco dei tender dei super-yacht che transitano nel nostro specchio di acqua durante il periodo estivo. La piattaforma sarà un ulteriore valore aggiunto per tutto il territorio in chiave di qualità turistica. Sarà per altro l’unica oggi presente sui pontili della Versilia”.

