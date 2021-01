Lavori pubblici: completate le opere di riqualificazione di quattro parchi pubblici a Seravezza, Ripa e Pozzi

Quattro giardini pubblici rimessi a nuovo. «Proseguendo sulla strada del miglioramento estetico e funzionale degli spazi verdi comunali e pensando soprattutto alla fruizione da parte dei bambini e delle famiglie abbiamo destinato 60 mila euro alla riqualificazione dei parchi di via Buonarroti a Seravezza, via Alessandrini a Ripa e ai due di via Giannecchini e via Martiri di Sant’Anna a Pozzi», spiega il sindaco Riccardo Tarabella. «Considerando l’intervento esrealizzato in precedenza in via Don Minzoni a Querceta, sono cinque in tutto le aree verdi pubbliche che abbiamo messo in sicurezza e attrezzato nell’ultino anno, offrendo ai residenti delle varie frazioni spazi sicuri e piacevoli in cui trascorrere il tempo libero e far giocare i più piccoli. La pandemia ci ha impedito fino ad oggi di organizzare cerimonie e intitolazioni, che faremo non appena sarà possibile. Intanto apriamo questi rinnovati giardini alla libera fruizione e al contempo proseguiamo il lavoro con gli uffici tecnici comunali per provvedere alle necessità di altri parchi comunali, per i quali – anche alla luce delle segnalazioni che riceviamo dai cittadini – sappiamo essere necessarie migliorie».

I quattro giardini pubblici di Seravezza, Ripa e Pozzi oggetto dell’intervento sono stati sottoposti a manutenzione straordinaria (rifacimento delle recinzioni e piccole riparazioni) e alla sostituzione delle attrezzature ludiche esistenti o alla loro installazione ex novo come nel caso del parco di via Martiri di Sant’Anna a Pozzi. I lavori sono stati realizzati dall’impresa Timber Lab di Arezzo che con lo storico marchio TLF realizza e installa giochi ed elementi di arredo urbano.