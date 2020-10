Lavori Pubblici: approvato il progetto esecutivo per completare i vialetti del cimitero di Querceta.

Lavori Pubblici: approvato il progetto esecutivo per completare i vialetti del cimitero di Querceta. Copertura assicurata dalla variazione di bilancio approvata l’altro ieri

Via libera al completamento delle pavimentazioni del cimitero di Querceta. L’altro ieri lo stanziamento in Consiglio comunale – 99 mila euro destinati con la variazione di bilancio –, oggi l’approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta municipale. I lavori proseguiranno in continuità con quelli attualmente in corso e relativi al primo lotto. «Nella salvaguardia portata due giorni fa all’attenzione del Consiglio comunale abbiamo inserito investimenti che siamo ragionevolmente sicuri di realizzare con rapidità», commenta la vicesindaco Valentina Salvatori. «Una scelta di concretezza che trova conferma oggi con l’approvazione in Giunta del progetto esecutivo dei vialetti del cimitero di Querceta. Si ottimizzano in tal modo i tempi dell’intervento e si va in continuità con ile opere già avviate».

I lavori che interessano il camposanto di Querceta portano al totale rinnovo dei percorsi pedonali interni. Il primo lotto, relativo a circa metà dei vialetti, da quello centrale all’ultimo lato monte, sono partiti a fine agosto a cura dell’impresa Edil.Co di Capezzano Pianore. Dopo il livellamento delle superfici e la posa delle fasce perimetrali in marmo è adesso in corso la revisione delle griglie di scolo delle acque piovane e la posa del nuovo fondo in asfalto natura. L’intervento conclusivo, quello approvato stamani dalla Giunta, sarà del tutto analogo e riguarderà tutti i percorsi pedonali lato mare rispetto al vialetto centrale. I lavori saranno affidati nei prossimi giorni alla ditta Edil.Co che si è dichiarata disponibile a proseguire l’intervento alle medesime condizioni del precedente appalto.

L’Amministrazione comunale ha stanziato risorse per avviare il primo lotto delle opere di riqualificazione anche del cimitero di Seravezza. Le superfici pedonali saranno rinnovate a partire dai due livelli più alti del camposanto. La prima gara d’appalto per l’affidamento dei lavori è andata deserta. È in corso di svolgimento un secondo bando per l’affidamento dei lavori entro la fine dell’anno.