Lavori per oltre 1,5 milioni euro all’Istituto Comprensivo di Pontestazzemese dal PNRR

Lavori per oltre 1,5 milioni euro all’Istituto Comprensivo di Pontestazzemese dal PNRR

Altri 1,5 milioni di euro per il polo scolastico “Martiri di Sant’Anna” di Pontestazzemese grazie al PNRR. Questa la comunicazione appena giunta il Sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, che consentiranno una serie di adeguamenti della struttura finalizzati a renderla più funzionale e più moderna ed ancora più sicura. I finanziamenti si aggiungono a quelli giù ottenuti negli scorsi anni, a conferma che l’Amministrazione Comunale ritiene la scuola il settore maggiormente importante per il futuro del territorio.

“La scuola è il futuro del nostro territorio”, commenta il Sindaco Maurizio Verona, “ e nello spirto del PNRR abbiamo ottenuto questo importante finanziamento sulla linea dedicata alla edilizia scolastica per investire ancora altre risorse in termini di sicurezza e ampliamento degli spazi che significa ovviamente ampliamento dell’offerta formativa. Per evitare lo spopolamento del territorio dobbiamo vincere la concorrenza della piana con una offerta di spazi e di corsi che supera quella degli altri territori. Abbiamo già fatto molto, ma investiamo ancora risorse perché i nostri ragazzi siano sempre più formati. Oggi chi esce dalla nostra scuola lo fa con una formazione di eccellenza. Noi diamo risposte in termini di spazi: adesso occorre che anche la dotazione di personale di personale sia all’altezza dei nostri sforzi- Questo finanziamento si aggiunge al milione ed 80mila euro per il plesso delle Mulina che sarà demolita e ricostruito. Il progetto è pronto e entro giugno si svolgerà la gara per l’affidamento dei lavori. Ma non finisce qui: abbiamo altri progetti in attesa di essere finanziati”

Pontestazzemese, 4 febbraio 2022