Lavori per la fibra ottica: il Comune non è soddisfatto di come vengono eseguiti gli interventi e convoca l’azienda committente

“Non va affatto bene come vengono eseguiti i lavori per la posa della fibra ottica ultraveloce sul territorio”. Lo sostiene l’amministrazione comunale che, proprio oggi, ha convocato l’azienda committente degli interventi che sono in corso nelle frazioni pianeggianti del territorio capannorese al fine di risolvere le problematiche emerse.

“Premesso che è importante portare sul territorio la fibra ottica ultraveloce a favore di famiglie e aziende, è altrettanto importante eseguire gli interventi nel rispetto del territorio e dei cittadini – dicono l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo e la consigliera comunale Laura Lionetti- . Durante queste settimane di lavori il Comune ha ricevuto numerose segnalazioni da parte dei cittadini in merito all’esecuzione dei lavori e se ne è fatta portavoce nei confronti dell’azienda committente che si è sempre dimostrata collaborativa e tempestiva nella soluzione delle problematiche emerse. Dopo che oggi una delle ditte esecutrici ha addirittura rotto una condotta del gas costringendo l’amministrazione ad una chiusura temporanea della strada, precisamente via del Casalino a Tassignano dall’incrocio con via Domenico Chelini fino a via dei Baccioni, abbiamo deciso di convocare l’azienda per puntualizzare le problematiche esistenti e chiedere che siano rispettate le prescrizioni imposte dal Comune in fase preventiva per il ripristino delle viabilità e dei luoghi interessati dai lavori”