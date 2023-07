Lavori per 400 mila euro sulle scuole di Pietrasanta

Lavori in corso nelle scuole di tutto il territorio di Pietrasanta per rendere sempre più confortevoli e sicuri gli spazi destinati all’attività didattica, in particolare dei più piccoli.

“Grazie anche al dialogo costante con la comunità scolastica – così l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni, Matteo Marcucci – l’attenzione dell’amministrazione per le scuole è stata sempre alta e puntuale. Anche quest’anno siamo riusciti a pianificare i lavori nel periodo delle vacanze estive, così da non creare disagio né alle famiglie, né allo svolgimento quotidiano delle lezioni”.

Le scuole interessate dai lavori, alcuni già iniziati e altri in partenza a breve, sono quattro: quelli più “corposi”, da circa 200 mila euro, sono previsti alla “Salgari” di Strettoia, per rinnovare la copertura del tetto e predisporla ad alloggiare i pannelli fotovoltaici, sostituire le canale e approntare gli ancoraggi della linea vita, a garanzia della completa sicurezza dei lavoratori che saranno impegnati in future manutenzioni.

In località Crociale, sarà rimossa e sostituita la pavimentazione esistente in linoleum alla scuola elementare “Rigacci”, che svolge la sua attività all’interno di un edificio di proprietà pubblica. Alla “Ricci”, in zona Pollino, entro fine mese inizieranno i lavori per installare nuove pensiline a copertura dell’ingresso e della zona posteriore, dove si trovano gli orti didattici. Infine, alla scuola dell’infanzia “Peter Pan” di Valdicastello è in programma la sostituzione delle caldaie.

Tutti gli interventi indicati, per un totale che sfiora i 400 mila euro, saranno eseguiti impegnando risorse comunali.