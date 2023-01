Lavori per 400 mila Euro al centro di protezione civile Unione Comuni Garfagnana

CASTELNUOVO – Su un totale di 1,4 milioni di Euro distribuiti in Toscana, riconducibili all’ambito “potenziamento di servizi pubblici locali”, l’Unione Comuni Garfagnana si aggiudica 360mila, a fronte di un valore complessivo del progetto di 400mila euro.

Grazie a questi finanziamenti si potrà ora realizzare un progetto di rilevante importanza denominato “Sos Garf: la Garfagnana pronta alla gestione dell’emergenza”, che ha come obiettivo il potenziamento, l’ampliamento e l’adeguamento del Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile in località “Orto murato” per i servizi di prevenzione e coordinamento dei rischi sul territorio dei Comuni dell’ente.

Questi fondi permetteranno di ampliare l’autorimessa dei mezzi di pronto intervento, sistemare gli alloggi del personale attivato in caso di emergenza, ma sop

rattutto migliorare l’accessibilità al centro.

fonte noitv