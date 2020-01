Lavori in piazza degli Alpini a Massarosa

“Diamo una risposta ai disagi segnalati da anni dai residenti del capoluogo”

L’ufficio tecnico del Comune di Massarosa interverrà in questi giorni in piazza degli Alpini a Massarosa per risolvere una problematica che si presenta da tempo in caso di abbondanti piogge.

“Da anni – spiega l’assessore ai lavori pubblici Franco Simonini – in caso di violente piogge i residenti della zona lamentano l’allagamento degli scantinati delle loro case: cantine, taverne. Probabilmente l’acqua di scolo che dovrebbe finire nella fognatura bianca rimane ostruita in qualche punto della strada”. Per questo la ditta incaricata dei lavori nei prossimi giorni effettuerà alcuni scavi a campione e avvierà una video-ispezione per cercare di individuare e poi risolvere il problema. Subito dopo sarà ripristinato il manto stradale.

Per permettere l’intervento sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta e il ristringimento della carreggiata con limite di velocità a 30 km/h sulla stessa piazza degli Alpini a Massarosa da mercoledì 29 gennaio fino a sabato 8 febbraio. In caso di maltempo l’intervento potrebbe slittare di qualche giorno.