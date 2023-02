Lavori in corso per via Case Gallè

Sono a buon punto i lavori per ristrutturare la piccola strada lunga circa 120 metri che attraversa il borgo di Case Gallè, nella frazione di Capezzano Monte.

“Grazie alla collaborazione del comitato paesano – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci – abbiamo individuato subito tutte le criticità e predisposto l’intervento più adeguato a ottenerne la risoluzione completa. Un’opera di riqualificazione e messa in sicurezza che vorremmo ripetere in tutti i nostri borghi di collina, anche per valorizzarne la storicità e le particolarità, in molti casi davvero uniche: nel piano triennale delle opere pubbliche, infatti, abbiamo inserito un capitolo di spesa dedicato a questo tipo di interventi, con un budget di 500 mila euro”.

I lavori in via Case Gallè consistono nel rifacimento del manto stradale in calcestruzzo lavato, che offre un effetto visivo molto caratteristico e buone garanzie, in termini di antigelo e antisdrucciolo e una revisione sull’impianto di fognatura bianca, per migliorare il deflusso dell’acqua piovana.

Il termine delle lavorazioni, che si stanno svolgendo con un ridottissimo supporto meccanico, è previsto per la fine della prossima settimana.