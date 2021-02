Lavori in corso per la realizzazione del percorso pedonale sicuro lungo via Fossanuova in Padule.

Lavori in corso per la realizzazione del percorso pedonale sicuro lungo via Fossanuova in Padule. È questa una delle opere di pubblica utilità scelte direttamente dai cittadini al termine del percorso di partecipazione PorcariLab. Oltre al marciapiede (identificato dalla linea rossa sulla cartina) su un buon tratto di via Fossanuova sarà realizzato anche un guard rail – a protezione del ‘curvone’ (in blu sulla cartina).