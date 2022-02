Lavori in corso al Terminal Bus di Pietrasanta

Lavori in corso al Terminal Bus di Pietrasanta per migliorare la fruibilità e la sicurezza delle strutture a servizio degli utenti e di tutta l’area, che è una delle “porte” d’ingresso a Pietrasanta.

Dopo la pulizia delle coperture e la sistemazione dei discendenti delle pensiline, per risolvere il fenomeno del ristagno d’acqua che da tempo affliggeva queste strutture, l’amministrazione comunale ha disposto la sostituzione delle vecchie plafoniere con altre 90 a led. Ulteriori 20 saranno installate nei prossimi giorni, per completare l’illuminazione ottimale di tutta la zona.