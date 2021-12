LAVORI IN CORSO: 40MILA METRI QUADRATI DI ASFALTATURE FATTE

VIAREGGIO – Marciapiedi nuovi, segnaletica sia verticale che orizzontale, asfaltature: sono tanti gli interventi attualmente in corso d’opera lungo le strade della città. E’ stata completato in questi giorni il rifacimento del manto stradale di via Foscolo, mentre sono in via di conclusione i lavori in piazza Manzoni.

Quasi terminato anche il nuovo marciapiede di via Machiavelli nel tratto che va da via Pucci e via Puccini che ha previsto la demolizione del cordonato e il nuovo scavo per la formazione del cassonetto stradale, la posa in opera di materiale stabilizzato di cava, fla ornitura e posa in opera di tubazione in politilene doppia camera, e infine la formazione di marciapiede realizzato con masselli autobloccanti.

Partiti poi i lavori di messa in sicurezza dei marciaiedi di via Saffi e via Buonarroti intorno all’Hotel Royal. Entro fine anno gli operai si sposteranno al Terminetto, in via Portichina dove verranno invece rifatti il manto stradale e la segnaletica orizzontale.

Sono in tutto quasi 45mila metri quadrati le strade asfaltate dall’inizio dell’anno: gli interventi hanno coinvolto tutti i quartieri da quelli più centrali a quelli meno. L’elenco dei lavori comprende via Aurelia Sud, piazza Mazzini, via Pacinotti, via San Martino, via Paolina, incrocio via Fratti-via Vespucci, via Rosolino Pilo, via Comparini, via Lungo Canale Ovest, via Cavour a Torre del Lago, viale Carducci, via San Martino, piazza Manzoni, via Buonarroti, via Leonardo di Vinci, via Foscolo, via Matteotti, via della Gronda, via Cei e piazza Dante. I marciapiedi di via Machiavelli e via Burlmacchi.

E poi gli interventi sulle radici affioranti in carreggiata in via Buonarroti, piazzetta Murri, via Einaudi, via del Sole, via della Luna, via Stelle, via Matteotti a Torre del Lago, piazza Pacini, via Cellai, piazza Papa Paolo VI.