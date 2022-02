Lavori Geal per un allaccio fognario: ecco come cambia la circolazione

e sosta in piazzale Ricasoli da lunedì 7 febbraio al 15 febbraio





A partire da lunedì prossimo (7 febbraio) Geal dovrà effettuare dei lavori di scavo in piazzale Ricasoli, per allacciare una nuova utenza alla fognatura nera.



L’intervento interesserà una parte dell’area sul lato ovest del piazzale, dove recentemente è stata rifatta la segnaletica che indica l’area adibita al parcheggio delle autovetture. Per questo motivo, una volta finiti i lavori, l’amministrazione comunale ha prescritto alla ditta che per conto di Geal effettuerà l’intervento di scavo, di ripristinare tutta l’area, compresa la segnaletica orizzontale, in modo da restituirla nella sua piena funzionalità.



Modifiche alla viabilità. Per consentire l’esecuzione del cantiere in sicurezza, a partire dalle 8.30 di lunedì 7 febbraio fino alle 18.30 del 15 febbraio, sarà vietato parcheggiare sul lato ovest di piazzale Ricasoli, nel tratto interessato dallo scavo; sarà inoltre ristretto un tratto del marciapiede. Nei giorni di domenica 13 febbraio e lunedì 14 febbraio sempre in piazzale Ricasoli, all’incrocio fra via Cavour e la Stazione ferroviaria, sarà ristretta la carreggiata e il traffico verrà regolamentato da movieri. In tutta l’area del cantiere sarà istituto il limite massimo di velocità a 30 chilometri orari.