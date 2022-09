LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA PEDONALE DEL CENTRO DI FORTE DEI MARMI

Dopo aver discusso dei lavori in oggetto in una pubblica assemblea svoltasi qualche mese fa a Villa Bertelli, lunedì 19 Settembre avranno inizio i lavori di riqualificazione della zona pedonale del centro. Il progetto, redatto dall’Ing. Riccardo Feliciani, è stato approvato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Lucca e dalla Giunta Comunale e ora, dopo aver espletato la gara di appalto e affidato i lavori alla ditta Bicicchi Felice di Camaiore, avranno inizio le opere che interesseranno via Carducci, nel tratto compreso tra via Spinetti e via V.Veneto; via IV Novembre, nel tratto compreso tra via Matteotti e via S.Stagi e via Montauti, nel tratto compreso tra Piazza Garibaldi a via V.Veneto.

I lavori, come da previsioni di contratto, avranno una durata di circa 20 mesi, comprese le sospensioni già programmate per il periodo di Natale, Pasqua e per i mesi estivi. L’importo netto di contratto è di circa €.1.450.000,00.

I lavori prevedono la demolizione totale degli attuali marciapiedi e della sede stradale in asfalto; il rifacimento e/o adeguamento dei sotto servizi pubblici; la realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento delle acque meteoriche con delle apposite canalette e il rifacimento della pavimentazione in pietra Alberese per dare continuità alla pavimentazione già presente nella Piazza Garibaldi.

Verranno anche realizzati dei rosoni in pietra e marmo locale all’intersezione delle strade via Carducci – via IV Novembre e via Montauti – via IV Novembre. Al termine dei lavori sarà cambiato l’aspetto attuale e le strade, ad eccezione dei tratti di via Montauti e via IV Novembre dove, per problemi di quote, vi rimarrà anche un percorso con una quota rialzata, si presenteranno senza i cordoli che delimitano gli attuali marciapiedi e saranno su un unico livello con una pendenza concava verso il centro (allego un paio di foto inserimenti). I lavori verranno realizzati a tratti e la prima zona interessata corrisponderà al tratto di via Carducci compreso tra via Spinetti e via IV Novembre.