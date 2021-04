Continuano i lavori preparatori all’esecuzione dei lavori di Messa in sicurezza idraulica del tratto del fosso Canalaccio nel Capoluogo. 1° lotto: riapertura del tratto chiuso. I lavori consistono nello spostamento dei servizi presenti nel tratto di strada interessato che non possono essere interrotti (Enel, Gas, Acquedotto, Telecom) in via Nicola Fabrizi.