LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL FOSSO CANALACCIO NEL CAPOLUOGO

Lunedì 22 marzo avranno inizio i lavori preparatori all’esecuzione dei lavori di Messa in sicurezza idraulica del tratto del fosso Canalaccio nel Capoluogo. 1° lotto: riapertura del tratto chiuso. I lavori consistono nello spostamento dei servizi presenti nel tratto di strada interessato che non possono essere interrotti (Enel, Gas, Acquedotto, Telecom) in via Nicola Fabrizi.

Questi interventi di spostamento dei servizi pubblici, prevedono la realizzazione di alcuni scavi di varie grandezze nella sede stradale, necessari per permettere i lavori di spostamento dei cavi/tubazioni, in via Fabrizi, via Azzi e via della Casetta, senza interrompere il traffico veicolare che sarà regolato da semaforo o a vista ad esclusione di via della Casetta che verrà chiusa per 4 giorni in date che saranno comunicate con opportuno anticipo. Inoltre, per permettere lo spostamento del cavidotto Enel che interessa via della Casetta sarà necessario eseguire alcuni lavori nel giardino della scuola, garantendo comunque l’attuale accesso al plesso scolastico.