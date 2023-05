Lavori di asfaltatura in via Montiscendi

Lavori di asfaltatura in via Montiscendi

Partiranno domani (giovedì 18 maggio) e proseguiranno, salvo condizioni meteo avverse, per 5 giorni lavorativi le operazioni di asfaltatura in via Montiscendi, nel tratto compreso tra le vie Mimose e Romana, in località Strettoia.

Durante l’esecuzione dei lavori, che rientrano nel piano asfalti 2022-2023 predisposto dall’amministrazione comunale, sulla viabilità interessata sarà istituito il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri.

Tutta la cartellonistica di cantiere ed i preavvisi necessari saranno apposti dalla ditta esecutrice.