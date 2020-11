I lavori alla rotonda di via Giglioli proseguono e nei prossimi giorni andranno ad interessare la parte esterna della rotatoria, pertanto l’Amministrazione Comunale di Forte dei Marmi, scusandosi preventivamente, comunica alla cittadinanza possibili disagi alla viabilità all’intersezione di via Giglioli con via Vico, sugli accessi lato monte e lato mare.