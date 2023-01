Lavorare per abbattere l’inquinamento.

Over 18: ultime ore per iscriversi al corso gratuito

dedicato al risparmio energetico

organizzato a Lucca da Per-Corso, Polo Fermi-Giorgi, scuola superiore Sant’Anna di Pisa e Ascit

Ultime ore per iscriversi al corso gratuito in “Progettazione e monitoraggio dei piani di risparmio energetico ” dedicato a over 18, organizzato a Lucca da Per-Corso, Polo Fermi-Giorgi, scuola superiore Sant’Anna di Pisa e Ascit.

Un percorso adatto a chi vuole lavorare per l’ambiente combattendo l’inquinamento e il dissesto climatico con il proprio impegno concreto.

Dopo aver seguito con profitto le 206 ore del corso, le giovani e i giovani potranno affiancare gli energy manager di aziende del cartario e dell’indotto per ridurre il consumo energetico e collaborare con enti sul tema dell’efficientamento energetico.

Il corso è rivolto a maggiorenni diplomati e disoccupati, è gratuito poiché nell’ambito dei corsi finanziati dalla Regione Toscana, POR FSE, Giovani Sì. Le lezioni si svolgeranno nei locali dell’agenzia e del Polo Fermi Giorgi, gli stage in aziende selezionate.

Per informazioni e iscrizioni, entro venerdì 20 gennaio 2023: agenzia formativa Per-Corso (via del Brennero 1040 BK loc. Acquacalda Lucca) 0583333305, info@per-corso.it, l.cagnacci@per-corso.it.