L’Avis Comunale di Pietrasanta O.d.V. dona a tutti i neopatentati un disco orario con il motto “E’ l’ora di donare”

Il Presidente Massimo Villani: “Sensibilizzare i ragazzi alla donazione”

L’Avis Pietrasanta OdV in collaborazione con le due autoscuole di Pietrasanta, Autoscuola Caroppo e Autoscuola Lucarelli, farà dono a tutti i diciottenni neopatentati di un disco orario con il motto “È l’ora di donare”: il significato è che questi ragazzi e ragazze sono diventati diciottenni e quindi possono iniziare a donare. L’iniziativa ha coinvolto le autoscuole di Pietrasanta che hanno aderito felicemente a questa iniziativa che vuole sensibilizzare tutti verso la pratica della donazione come modo per i ragazzi di partecipare e contribuire con un semplice gesto così carico di significato alla vita della società.

“Come ogni estate”, commenta il presidente di Avis Pietrasanta, Massimo Villani, “anche quest’anno abbiamo vissuto un momento difficile per le donazioni. L’iniziativa svolta in collaborazione con le autoscuole di Pietrasanta è un modo per cercare di coinvolgere forze fresche nella donazione. Siamo ancora in piena emergenza, ma ricominciamo a vedere le sale per le trasfusioni abbastanza piene anche per il ritorno dalle ferie degli ultimi vacanzieri. C’è bisogno di forza nuove anche per un rinnovamento in ambito associativo che ha visto un progressivo invecchiamento dei soci e quindi, un calare fisiologico delle donazioni. In questi ultimi periodi si sono ripetuti gli allarmi per la mancanza di sangue, per la sospensione di alcuni interventi a causa della carenza di sangue e non possiamo non essere preoccupati di questa tendenza. Ci affidiamo a queste nuove forze, i giovani, che possano avvicinarsi alla donazione, magari anche attraverso un disco orario che ricordi loro il valore civico di fare un gesto che serve molto agli altri e che è una scelta volontaria di amore verso gli altri senza chiedere niente in cambio, donando per una persona che non conosciamo. Nei prossimi giorni inizierà anche una campagna promozionale per la donazione che si affiancherà a questa iniziativa. Ringraziamo della collaborazione le autoscuole di guida che ci hanno consentito di distribuire il disco orario a ciascuno dei neo patentati.”