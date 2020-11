L’autunno rosso nelle foglie dei cachi…

Detto anche melo d’Oriente, l’albero di kako è stato definito dai cinesi l’albero delle sette virtù perché è longevo,

fornisce protezione dai raggi del sole creando una grande ombra, dà un posto agli uccelli per nidificare, non viene attaccato da parassiti, fornisce legna da ardere in caso di necessità, fornisce,

grazie all’abbondante caduta di fogliame, sostanze concimanti e la sua chioma infine, con le sue foglie giallo-rosse, in autunno sono estremamente decorative.