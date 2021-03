LAURA DOMENICI (FdI) – “TORRE DEL LAGO: VIABILITA’ PERICOLOSA, CARREGGIATA-GROVIERA, SEGNALETICA ASSENTE E SPAZI TRASCURATI”

LA PROTESTA DI LAURA DOMENICI DEL DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI DI FRATELLI D’ITALIA

“Percorrere la via Aurelia da Torre del Lago a Viareggio è come fare un viaggio nel tempo: tratti al buio completo con auto che sfrecciano come su un circuito di Formula 1”.

Laura Domenici, del dipartimento sport e politiche giovanili di Fratelli d’Italia, si fa portavoce di una serie di proteste che le sono state rappresentate dai residenti sullo stato della viabilità e degli spazi pubblici della frazione.

“Solo all’altezza di piazza dell’Amicizia la zona sembra animarsi _ spiega Domenici _ c’è infatti un piccolo gruppo di negozi, la farmacia, il distributore di benzina, la fermata dell’autobus e il complesso scolastico Don Beppe Socci. Ma le strisce pedonali sono usurate e invisibili e l’unico punto luce per consentire l’attraversamento, è oscurato quasi completamente dai rami e dal fogliame dei platani. Sull’Aurelia poi ci sono poi toppe e buche nell’asfalto in più tratti della carreggiata. In prossimità del marciapiede, proprio all’altezza della fermata dell’autobus (peraltro in completo degrado) c’è poi l’insidia di una bella doccia ai passanti quando gli avvallamenti si riempiono di acqua piovana. Gli abitanti a più riprese hanno segnalato questa situazione: la necessità che i platani vengano potati e che la segnaletica sia riverniciata e che si adottino strategie per monitorare e ridurre in qualche modo la velocità degli automezzi. Durante il giorno è attivo un unico autovelox ma niente più. Capisco che per l’amministrazione comunale _ conclude Domenici _ non è una ‘vetrina’ come la Passeggiata o Terrazza della Repubblica: ma ci sono bambini che vanno a scuola e famiglie che vivono in strade interne alla via Aurelia che si trovano ogni giorno a sostenere veri percorsi a ostacoli che limitano la vivibilità e il benessere del proprio territorio”