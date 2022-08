L’augurio di buona estate dal Kevin Beach Versilia

Con torta e brindisi Stefano Maffei, nuovo gestore dello spazio antistante alla spiaggia libera di Motrone, ha voluto lanciare “la corsa” verso il momento clu dell’estate, la settimana di Ferragosto, invitando nell’area ristoro l’amministrazione comunale, con il sindaco Alberto Stefano Giovannetti e la presidente della commissione consiliare lavori pubblici, Irene Nardini, il presidente dei balneari di Marina, Francesco Verona e quello dell’Azienda Speciale Farmaceutica, Gian Luca Duranti.

“Ho trovato un luogo accogliente – ha sottolineato il primo cittadino – e una parte a mare che rispetta le prescrizioni indicate nel bando comunale, dalla pulizia ai servizi di sorveglianza alla balneazione, fino alla tutela dell’accessibilità”. “Bene che il nostro litorale abbia una spiaggia libera ordinata e attenta alle esigenze di tutti i frequentatori – ha aggiunto Irene Nardini – una bella partenza e un presupposto promettente su cui lavorare, per il futuro”. Soddisfatto anche il presidente Verona, che ha sottolineato come “una spiaggia libera ben tenuta e con i giusti servizi è un valore aggiunto per tutta la Marina”.