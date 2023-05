L’attore Ray Stevenson, 59 anni, muore improvvisamente sul set ad Ischia

L’attore Ray Stevenson morto improvvisamente sul set di Ischia: il 59enne stava girando un film, quando ha avuto un malore.

L’attore britannico si trovava sull’isola per girare il film “Cassino a Ischia”, diretto da Frank Ciota. La sue condizioni sono apparse gravi sin da subito.

L’attore britannico Ray Stevenson è morto così, dopo un malore improvviso sul set di un film a Ischia. Il 59enne si trovava sull’isola da alcuni giorni per girare il film “Cassino a Ischia”, diretto da Frank Ciota. Le sue condizioni erano già molto gravi al momento del ricovero all’ospedale Rizzoli, dove nell’arco di 48 ore si sono aggravate è avvenuto il decesso.

Nato a Lisburn, nell’Irlanda del Nord, il 25 Maggio del 1964, Stevenson era noto la grande pubblico soprattutto nei panni di Tito Pullone nella serie “Roma” del 2005 prodotta da Bbc/Hbo e per il ruolo di Volstagg in “Thor” di Kenneth Branagh e nei sequel “The Dark World” e “Thor: Ragnarok”.

Nel 2004 Stevenson ha recitato nel film ‘King Arthur’, insieme a Clive Owen, Keira Knightley e Ioan Gruffudd.

L’attore britannico ha interpretato anche il protagonista di “Punisher – Zona di guerra”, Frank Castle, nel reboot dell’antieroe dei fumetti Marvel. Nei diversi film in cui ha recitato in carriera è stato anche Porthos in “I tre moschettieri” e ha preso parte al film distopico “Divergent” e nel suo sequel, “Insurgent”, nei quali ha ricoperto il ruolo di Marcus Eaton.

Tanti anche i personaggi a cui ha dato vita in Tv, come il boss della mafia ucraina Isaak Sirko in “Dexter”o Edward Thatch, più noto come il Pirata Barbanera, nella serie televisiva “Black Sails”.

Ray Stevenson lascia la compagna, l’antropologa italiana Elisabetta Caraccia, alla quale si era legato fin dal 2005, conosciuta sul set della serie “Roma”, e i tre figli nati dalla loro relazione, Sebastiano Derek (2007), Leonardo George (2011) e Lodovico (2013).

In precedenza era stato sposato con l’attrice Ruth Gemmel, con la quale non aveva avuto figli.