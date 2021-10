L’ATTESISSIMO RITORNO DI DEDDY ALLO SKY STONE PER PRESENTARE ‘IL CIELO CONTROMANO SU GIOVE’ E INCONTRARE I FAN

E’ un ritorno molto atteso, quello di Deddy a Lucca: dopo l’affollatissimo instore di giugno, che vide circa 400 fan arrivare da tutta Italia per incontrare il cantante reduce dal successo di ‘Amici’, Deddy torna allo Sky Stone & Songs venerdì 15 ottobre, alle 18.

L’occasione per questo ritorno è dato dall’uscita della ripubblicazione dell’album di esordio, intitolato ‘Il cielo contromano su Giove’, che vede la presenza di ben sette tracce inedite, compreso il nuovo singolo ‘Pensa a te’, che sta riscuotendo grandissimo successo: tutto questo ha messo le premesse perché crescesse l’attesa dei fan di Deddy per questa pubblicazione.

L’instore si svolgerà secondo quelle che sono le regole dettate dal periodo che stiamo vivendo e sono state concordate con lo staff dell’artista: per accedere all’incontro con Deddy, infatti, è necessario il pass che si ottiene all’acquisto allo Sky Stone & Songs del cd dell’artista. Sul pass è indicata anche l’ora in cui si può andare a fare la fila, per facilitare l’afflusso dei fan.

Oltre al cd, è obbligatorio essere in possesso del Green Pass o di un tampone con esito negativo, effettuato nei tempi previsti dalla normativa.

L’incontro è possibile solo una persona per volta e, cioè, quella titolare del pass: non sono, quindi, ammessi accompagnatori, anche qualora il fan sia minorenne. Rispettando sempre le norme del distanziamento sociale imposto dalla normativa, il titolare del pass potrà farsi firmare il cd e farsi fare una foto dallo staff dello Sky Stone: non sono, infatti, possibili selfie.

All’ingresso del negozio viene misurata la temperatura e sarà fornito gel per sanificare le mani, nonché è obbligatorio indossare la mascherina per tutto l’incontro.

Non sarà possibile, infine, sostare nei pressi del negozio né prima né dopo l’incontro con l’artista, ma la fila si snoderà in piazza Napoleone, in modo da permettere lo svolgimento dell’attesa senza creare assembramenti e rispettando il distanziamento sociale.

Per informazioni o per sapere la disponibilità di posti, si può scrivere alla mail: info@skystoneandsongs.it oppure telefonare allo 0583/491389.

Deddy, all’anagrafe Dennis Rizzi, è un cantautore originario di Torino, di 19 anni, ex allievo della scuola di Amici, ventesima edizione, quella di quest’anno. Il giovane artista, pur non vincendo il talent show di Maria De Filippi, si piazza molto bene e firma un contratto con la Warner Music, che porta alla pubblicazione del suo primo ep: ‘Il cielo contromano’, uscito in queste settimane e, soprattutto, assicurandosi una fanbase molto forte. La musica, per lui, ha sempre rappresentato un modo per dare voce alle sue emozioni, come lui stesso ha raccontato. I suoi genitori, infatti, hanno divorziato quando lui frequentava le scuole elementari, causando un trauma al piccolo Dennis che ha trovato nella musica il rifugio del quale aveva bisogno per consolarsi ed esprimersi. Per perfezionare la sua passione per la musica, studia pianoforte e comincia a scrivere suoi pezzi, presentandosi, di fatto, come cantautore.

La sua prima pubblicazione è su Spotify e si chiama ‘Forti e Fragili’: uscito a ottobre l’album ha raggiunto già prima dell’ingresso nella scuola di ‘Amici’, i 50mila ascolti. Per entrare ad ‘Amici’ si è avvalso di un brano inedito che ha dimostrato come voglia perseguire con caparbietà una carriera cantautoriale.