L’associazione Rilax ringrazia Pietrasanta



“Grazie Tonfano per questa splendida estate”: il messaggio, per la comunità di Marina di Pietrasanta ed esteso all’amministrazione comunale e agli uffici è dell’associazione Rilax che ha organizzato, in piazza XXIV Maggio, una serie di mercatini molto apprezzati dagli avventori.

“L’inizio è stato un po’ faticoso – parola di Laura Pantera, presidente dell’associazione – a causa del brutto tempo ma i mesi centrali sono stati ricchissimi di soddisfazioni. Lo scorso fine settimana, ultimo dei nostri appuntamenti estivi, con gli standisti abbiamo deciso di ‘suggellare’ con una foto questa esperienza, andata sicuramente oltre le aspettative e ringraziare la comunità che ci ha accolto e il Comune, con un grazie speciale per gli uffici e l’assessore Francesca Bresciani”.

Sono stati una trentina gli stand di artigianato locale e prodotti tipici che, in diversi weekend, si sono avvicendati in piazza XXIV Maggio con aperture da mattina fino a tarda sera.