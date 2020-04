L’associazione Antico Borgo Gualdo distribuisce generi alimentari

Da oggi in distribuzione i ticket alimentari

L’amministrazione comunale di Massarosa ringrazia l’associazione culturale Antico Borgo Gualdo per il gran gesto di solidarietà fatto in queste ore.

“A seguito dell’emergenza coronavirus – spiega il sindaco Alberto Coluccini – l’associazione di Gualdo, col presidente Cristiano Spinelli in testa, si è subito attivata per dare una mano e fornire assistenza a chi ne aveva bisogno. Sono momenti difficili per tutti, ma i piccoli quanto significativi gesti di solidarietà come quelli portati avanti dall’associazione sono quelli che portano conforto e calore umano a chi in questo momento ne ha più bisogno”.

Ieri infatti (8 aprile) alcuni membri dell’associazione, assieme all’assessore alla protezione civile Elisabetta Puccinelli, hanno consegnato ad alcune famiglie più bisognose del territorio uno stock di generi alimentari acquistato da loro stessi. Nello specifico: pasta, polpa di pomodoro e fagioli in scatola.

“Un grazie di cuore anche a nome mio – commenta l’assessore Puccinelli – a chi, in questo periodo di crisi che stiamo vivendo, ha il cuore di pensare agli altri, a chi ha bisogno. E’ anche grazie all’associazionismo locale se le persone più fragili del punto di vista economico e sociale non si sono sentite abbandonate a se stesse”.

“Da oggi inoltre – aggiunge l’assessore al sociale Michela Morgantini – l’ufficio sociale del Comune di Massarosa comincerà a contattare le famiglie che hanno diritto ai buoni alimentari del Comune. Saranno contattati dall’ufficio relazione con il pubblico e saranno chiamati su appuntamento nello stesso ufficio Urp di piazza Taddei per il ritiro dei ticket”.

“Per aiutare i nostri concittadini che subiscono questa emergenza – conclude il sindaco Coluccini – stiamo attivando e coordinando tutte le forze e le risorse disponibili, da quelle pubbliche ed istituzionali alle donazioni private, coinvolgendo tutte le realtà del nostro territorio”.