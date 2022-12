Lucca, 23 dicembre 2022 – I volontari dell’Associazione per il bambino in ospedale (ABIO) hanno donato nei giorni scorsi al reparto di Pediatria dell’ospedale “San Luca” di Lucca i kit di giocattoli destinati ai piccoli pazienti della struttura diretta dalla dottoressa Angelina Vaccaro. I nuovi giocattoli aiuteranno i bambini a trascorrere con maggiore serenità il tempo in ospedale. La dottoressa Vaccaro e gli operatori della struttura, ringraziano sentitamente l’associazione per questo ulteriore gesto di attenzione e di generosità.

In allegato foto della consegna dei doni da parte di ABIO alla pediatria di Lucca

(dp)