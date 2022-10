L’assessore Remo Santini incontra il Duca di Kent a Londra:”Una grande giornata di promozione internazionale per Lucca”

Missione londinese per l’assessore al turismo Remo Santini, di rientro questa mattina (venerdì 7 ottobre) da 24 ore intense, che hanno visto la città di Lucca promossa e raccontata nel Regno Unito, tramite numerose iniziative e proficui incontri organizzati dall’amministrazione. Centrale l’incontro con Edward, Duca di Kent, membro della famiglia reale a cui Santini ha avuto l’opportunità di raccontare la città di Lucca, esaltando le peculiarità del territorio, molto apprezzate, con una presentazione supportata e sostenuta da appositi contenuti multimediali e fotografici. Soddisfacenti anche le riunioni con i numerosi tour operator di Londra, che hanno potuto conoscere nel dettaglio i luoghi di interesse lucchesi, utili per realizzare appositi pacchetti viaggio o offerte turistiche in collaborazione. Nella mattina di ieri la visita al Consolato, l’incontro con Katia Pizzi, direttore dell’istituto italiano di cultura di Londra, per l’organizzazione di iniziative congiunte che avranno come protagonista Giacomo Puccini e che si svilupperanno nelle prossime settimane e la visita alla segreteria dei Lucchesi nel Mondo di Londra, presieduta da Francesco Rocca.

Lucca è stata protagonista anche nella notte londinese, con il concerto dell’orchestra filarmonica lucchese, diretta da Andrea Colombini, nelle scuderie granducali di Buckingham Palace, a cui l’assessore Santini ha assistito, tenendo anche una piccola presentazione dei pacchetti turistici prodotti. “Una grande giornata di promozione per la città – commenta Santini – l’opportunità di raccontare le peculiarità del nostro territorio ed investire in sinergie e collaborazioni internazionali che potranno ulteriormente accrescere l’attenzione turistica verso Lucca. Un’esperienza molto soddisfacente, sicuramente la prima di una lunga serie, che siamo certi potrà palesare i suoi risultati già nel breve periodo”.

