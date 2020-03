L’assessore Ragghianti scrive a ministro Franceschini sul decreto di sostegno ai lavoratori per l’emergenza coronavirus:

L’assessore Ragghianti scrive a ministro Franceschini sul decreto di sostegno ai lavoratori per l’emergenza coronavirus: “Il documento esclude le guide turistiche, lavoratori dello spettacolo e scuole di lingua italiana per stranieri”

L’assessore alla cultura, turismo e sport Stefano Ragghianti scrive al Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini per esprimere apprezzamento per il decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19” ma anche per evidenziare l’assenza di riferimenti specifici alle guide turistiche, ai lavoratori dello spettacolo e alle scuole di lingua italiana per stranieri, tutti soggetti gravemente colpiti dal crollo del turismo nelle città italiane.

“Desidero evidenziare che dalle misure del comparto turismo siano sostanzialmente escluse le figure delle guide turistiche – scrive l’assessore Ragghianti – In particolare, all’art. 8 del citato decreto, sia parla solo di imprese turistico ricettive, di agenzie di viaggio e i tour operator, senza alcune menzione della citata categoria professionale, nonché di altre fattispecie quali, ad esempio i lavoratori dello spettacolo e le scuole di lingua italiana per stranieri ed alcuni ambiti dello sport. Inutile sottolineare, in questa sede, l’importanza di tali figure del resto a te ben note. Per quanto tali figure abbiano un variegato e articolato inquadramento, sia giuridico che fiscale e previdenziale, la loro esclusione appare del tutto ingiustificata. Mi sono permesso di segnalare quanto sopra – concede Ragghianti – auspicando che in sede di conversione in legge del decreto, tale questione trovi la necessaria regolamentazione”.