L’assessore Gabriele Bove in visita alla Jam Academy

L’assessore Gabriele Bove in visita alla Jam Academy in occasione dell’apertura del ventesimo anno musicale.

Tra le iniziative in programma un concerto gratuito con ospiti internazionali

Jam Academy compie vent’anni e l’assessore Gabriele Bove le fa visita. Nel 2000 nasceva il Jam Centro Musica Moderna, una start-up imprenditoriale giovanile che oggi è un riferimento non solo per il territorio ma, grazie ai corsi certificati a livello internazionale, per tutta Italia.

Nel ventesimo anno di attività Gabriele Bove, assessore all’innovazione del Comune di Lucca, ha scoperto questa mattina (mercoledì 7 ottobre 2020) una targa celebrativa, visitando nella stessa occasione la nuova aula da 60 metri realizzata nella sede a San Filippo (Via di Tiglio, 1369/d) e incontrando gli studenti dell’istituto.

“Jam Academy con passione e con un lavoro di alta professionalità durato vent’anni è oggi una realtà musicale conosciuta Italia e all’estero – ha dichiarato l’assessore all’innovazione Gabriele Bove –. Jam Academy fa parte della grande rete formativa musicale che caratterizza la città, che offre a giovani provenienti da tutta Italia corsi e formazione professionalizzante in tutti gli ambiti della musica contemporanea con un’offerta inserita perfettamente nel contesto delle importanti tradizioni musicali che hanno contraddistinto da sempre Lucca”.

“Jam Academy ha iniziato a formare artisti e produttori del settore della musica fin dal 2001 – ha spiegato Giampiero Morici, fondatore e direttore della scuola -. Da questo settembre inizia il ventesimo anno di attività dell’accademia. Covid permettendo, sarà ricco di eventi e novità. In particolare, è nostra intenzione offrire alla città un grande evento gratuito di musica con ospiti nazionali e internazionali”.

La novità principale di quest’anno è uno studio di registrazione con attrezzature professionali da 60 mq con regia, isobox e aula di ripresa audio, a disposizione in particolare degli studenti dei corsi Bachelor in Performance e Production. Grazie ad uno staff composto da professionisti del settore Jam è riuscita a diventare una delle principali Accademie di Musica Moderna Internazionale sul territorio italiano: circa 300 studenti provenienti da tutta Italia ogni anno la scelgono per la propria formazione.

L’istituto annovera inoltre collaborazione internazionali con la Lukas Global School di Seul, In Motion Beat Fest di New York, Uijeongbu Music Theatre di Seul, London Performers Examination Board Londra, la University of Bedfordshire Londra e, sul territorio, con l’Istituto Musicale Boccherini, il Master MAI-MADAMM, il Teatro del Giglio, Gabesco Publishig, Scuola di musica Sinfonia e altre.