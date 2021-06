L’assessore Gabriele Bove annuncia novità per il Pams

Impontati novità introdotte nel Pams per venire incontro alle esigenze delle famiglie del centro storico. Ad annunciarle l’assessore alla mobilità Gabriele Bove: “Questa settimana abbiamo messo mano ad alcune modifiche del disciplinare del Piano della mobilità e della sosta del centro storico di Lucca: prima di tutto i nuclei familiari residenti in centro storico, composti da due persone che utilizzano un garage, in proprietà o in affitto, e in possesso di due patenti validi avranno la possibilità di usifruire di un permesso A4 (residenti in ZtlB) o A5 (ZtlA) oltre a un permesso A2 o A3 (primo permesso). Inoltre, per i permessi annuali, a partite dai primi giorni di luglio sarà possibile fare l’istruttoria della pratica on line e successivamente passare a ritirare il permesso alla Metro. Questa procedura è già attiva per i permessi giornalieri. Ricordo infine la scadenza del 30 giugno per le categorie DM – A3 – I – R – N – H”. Per maggiori informazioni tutti i contatti sono disponibili sul sito web https://www.metrosrl.it/